«Заморозку» накопительной части пенсии продлили на год

Госдума приняла правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на год. Как пишет ТАСС, согласно документу, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно.

Помимо этого, закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

В правительстве предполагают, что закон позволит увеличить доходы бюджета фонда почти на 635 миллиардов рублей, пишет Газета.ру.