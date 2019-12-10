«Заморозку» накопительной части пенсии продлили на год
Госдума приняла правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на год. Как пишет ТАСС, согласно документу, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно.
Помимо этого, закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
В правительстве предполагают, что закон позволит увеличить доходы бюджета фонда почти на 635 миллиардов рублей, пишет Газета.ру.
Между тем, в ноябре НСН писала, что Минтруд выступил с инициативой упростить порядок назначения пенсии. Отмечается, что проект приказа находится на стадии обсуждения. Согласно предложению ведомства, предоставление различных справок становится необязательным для назначения пенсии. Единственное условие – эти документы уже должны быть в наличии у Пенсионного фонда.
Все основания назначения пенсии предлагается устанавливать на базе сведений, имеющихся в федеральных государственных информационных системах. В ведомстве уточнили, что это относится к страховым, накопительным пенсиям, пенсиям «по старости».
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