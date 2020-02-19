Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что обновленный прогноз был внесен в Госдуму вместе с поправками в федеральный бюджет на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов.

В Минэкономразвития подчеркнули, что жителей России будет 146,8 миллионов, а не 147 миллионов. Кроме того, прогноз численности понижен на 2021 год — до 147 миллионов со 147,3 миллионов человек, на 2022 год — до 147,2 миллионов со 147,7 миллионов человек.

Помимо этого, прогнозируется и пониженная численность населения трудоспособного возраста. В 2020 году – 82,4 миллионов человек вместо 82,5 миллионов.