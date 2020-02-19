Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что обновленный прогноз был внесен в Госдуму вместе с поправками в федеральный бюджет на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов.
В Минэкономразвития подчеркнули, что жителей России будет 146,8 миллионов, а не 147 миллионов. Кроме того, прогноз численности понижен на 2021 год — до 147 миллионов со 147,3 миллионов человек, на 2022 год — до 147,2 миллионов со 147,7 миллионов человек.
Помимо этого, прогнозируется и пониженная численность населения трудоспособного возраста. В 2020 году – 82,4 миллионов человек вместо 82,5 миллионов.
Между тем, в начале февраля НСН писала, что Росстат представил данные об убыли населения в российских регионах. Согласно им, к вымирающим территориям можно отнести Омскую, Саратовскую, Кемеровскую, Волгоградскую области и Алтайский край. Здесь зафиксирована убыль населения.
Прирост численности населения Росстат зафиксировал в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.
Ранее Росстат сообщил о самой высокой за последнее десятилетие убыли населения страны. Ухудшение репродуктивного здоровья россиян - одна из ее причин, считает главный специалист Минздрава России Олег Аполихин. Такое мнение он высказал пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».
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