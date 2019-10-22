Милонов: За Хэллоуин учителям не «поздоровится»
Депутат Госдумы РФ в эфире НСН заявил, что во всех учебных заведениях будет вестись мониторинг по недопуску проведения Хэллоуина.
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов выступил с инициативой проверить государственные предприятия, школы и вузы в России на предмет недопуска в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Данную просьбу он направил генеральному прокурору России Юрию Чайке.
Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» провела в связи с этим пресс-конференция на тему «Хэллоуин под запретом», где парламентарий отметил, что инициаторам празднования «не поздоровится».
«Мы как родители и депутаты будем осуществлять мониторинг, если где-то, кто-то захочет провести Хэллоуин, то извините им не поздоровится», - заявил парламентарий.
Ранее депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что Хэллоуин можно праздновать только на помойках, так как в России нет церкви Сатаны.
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