Милонов: За Хэллоуин учителям не «поздоровится»

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» провела в связи с этим пресс-конференция на тему «Хэллоуин под запретом», где парламентарий отметил, что инициаторам празднования «не поздоровится».

«Мы как родители и депутаты будем осуществлять мониторинг, если где-то, кто-то захочет провести Хэллоуин, то извините им не поздоровится», - заявил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что Хэллоуин можно праздновать только на помойках, так как в России нет церкви Сатаны.

