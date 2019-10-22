Милонов: Попытка провести Хэллоуин в школе - грубейшее нарушение закона

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить государственные предприятия, школы и вузы в России на предмет недопуска в них пропаганды и празднования Хеллоуина. Депутат обеспокоен тем, что Хэллоуин несет особую опасность для детей, которые не могут оценить его нравственное наполнение.

Депутат государственной Думы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что Хэллоуин не зарегулирован законодательно в России.

«У нас в стране забыли, что Хэллоуин - это праздник имеющий языческие корни, оккультной магической организации в нынешнем формате. Поскольку этот праздник, кроме продажи трусов и носков три по цене двух, это еще и праздник, который базируется на исторической религиозной традиции ряда полуисчезнувших народов Европы, то в РФ предписывается такие религиозные обряды проводить в соответствии с законом, который регламентирует миссионерскую деятельность и религиозных организаций. На сегодняшний день в России отсутствует так таковая церковь Сатаны, которая бы позволила авторизированно проводить этот праздник. Соответственно попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуина в школе является грубейшим нарушением российского законодательства», - сказал Милонов в ходе пресс-конференции НСН на тему «Хэллоуин под запретом».

Он также отметил, что данный праздник приравнен к сектантству.

«Те, кто поклоняется черным силам зла, ада могут праздновать свой праздник, но именно в статусе сектанта, где-то на помойках, отшибах и болотах, но ни в коем случае не в городах и не в публичных организациях», - пояснил депутат Госдумы.



