Волынец: Смеяться над смертью не в наших традициях

«Хэллоуин это праздник, который пропагандирует смерть, легкомысленное и наплевательское отношение к смерти. Нам не нужно придумывать никаких новых праздников, у нас есть, допустим, христианская культура и дни, когда мы чтим наших усопших, когда приходим на кладбище. И об этом знают все, и эти традиции соблюдаются в каждой семье. Праздник, в котором смеются над смертью, явно противоречит нашим русским канонам», - сказала она.

Ранее протоирей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что псевдо-культурная политика в России продвигает празднование Хэллоуина.



