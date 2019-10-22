Волынец: Смеяться над смертью не в наших традициях
Председатель Национального родительского комитета в эфире НСН заявила, что Хэллоуин противоречит русским канонам.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция, посвященная законодательной инициативе о недопуске пропаганды празднования Хеллоуина в России. С данным предложением ранее выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН отметила, что у россиян есть свои традиционные праздники, чтобы чтить усопших.
«Хэллоуин это праздник, который пропагандирует смерть, легкомысленное и наплевательское отношение к смерти. Нам не нужно придумывать никаких новых праздников, у нас есть, допустим, христианская культура и дни, когда мы чтим наших усопших, когда приходим на кладбище. И об этом знают все, и эти традиции соблюдаются в каждой семье. Праздник, в котором смеются над смертью, явно противоречит нашим русским канонам», - сказала она.
Ранее протоирей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что псевдо-культурная политика в России продвигает празднование Хэллоуина.
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