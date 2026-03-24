«Это серьезная проблема, дети загружены смартфонами. Но к этому вопросу надо подходить максимально деликатно. Прежде всего, должна быть продолжена политика по ограничению смартфонов в школах. В школах дети вполне справятся с кнопочными телефонами, если нужно куда-то позвонить, им не надо отвлекаться от учебы. Вряд ли идет речь о запрете сейчас. Но очевидно, что родители зачастую не понимают негативные последствия того, что ребенок много времени проводит в телефоне. Из опросов следует, что 40% родителей не ставят ограничения на использование смартфонов для детей. Это крайне плохо влияет на их развитие. Важно работать с родителями, а не просто вводить запреты», - объяснил он.

Милонов подчеркнул, что гаджеты могут быть полезными для ребенка, все зависит от контента, который он смотрит.

«Многие гаджеты не являются злом сами по себе. Если ребенок учит азбуку или математику в ходе увлекательной игры, в этом нет ничего плохого. Вопрос в том, чем ребенок занимается в смартфоне, что он смотрит, глупые видео или получает какую-то полезную информацию? Есть большое количество полезного контента, но родители должны понимать это», - добавил депутат.

Подросткам безопасно проводить в гаджетах не более двух часов в день, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.

