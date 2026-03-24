«Без глупого контента»: Милонов выступил против полного запрета на смартфоны для детей
Гаджеты могут быть полезными для ребенка, все зависит от контента, который он смотрит, заявил НСН Виталий Милонов.
Детям не нужно запрещать использовать смартфоны, но необходимо проводить работу с родителями, чтобы они уделяли внимание этому вопросу, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Министерство просвещения России обсуждает вопрос о введении запрета на использование мобильных устройств детьми до определенного возраста, однако окончательного решения пока нет. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил в интервью телеведущему и блогеру Вячеславу Манучарову. Он отметил, что ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет. Милонов уверен, что жесткого запрета не будет.
«Это серьезная проблема, дети загружены смартфонами. Но к этому вопросу надо подходить максимально деликатно. Прежде всего, должна быть продолжена политика по ограничению смартфонов в школах. В школах дети вполне справятся с кнопочными телефонами, если нужно куда-то позвонить, им не надо отвлекаться от учебы. Вряд ли идет речь о запрете сейчас. Но очевидно, что родители зачастую не понимают негативные последствия того, что ребенок много времени проводит в телефоне. Из опросов следует, что 40% родителей не ставят ограничения на использование смартфонов для детей. Это крайне плохо влияет на их развитие. Важно работать с родителями, а не просто вводить запреты», - объяснил он.
Милонов подчеркнул, что гаджеты могут быть полезными для ребенка, все зависит от контента, который он смотрит.
«Многие гаджеты не являются злом сами по себе. Если ребенок учит азбуку или математику в ходе увлекательной игры, в этом нет ничего плохого. Вопрос в том, чем ребенок занимается в смартфоне, что он смотрит, глупые видео или получает какую-то полезную информацию? Есть большое количество полезного контента, но родители должны понимать это», - добавил депутат.
Подросткам безопасно проводить в гаджетах не более двух часов в день, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.
