Милонов высказался о блокировке сайта ЛГБТ-кинофестиваля
Депутат Госдумы России Виталий Милонов высказал удовлетворение блокировкой в России сайта международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», сообщает «РЕН ТВ».
Инициатор блокировки — федеральное агентство «Росмолодежь». «Я каждый год пытаюсь не дать провести фестиваль. В прошлом году не дали провести — каждый год они испытывают. Раньше, когда это проходило в доковидном виде, постоянно на открытии были представители нескольких генконсульств, представители омбудсмена петербургского. Так что очень доволен, что требования родительской общественности были услышаны и сайт заблокирован», — рассказал народный избранник.
Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года.
Ранее феминистка и политесса, ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева в ходе пресс-конференции НСН обрушилась с критикой на Милонова, призывавшего ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений».
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