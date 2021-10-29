Милонов высказался о каминг-ауте Кавалло

Как считает парламентарий, таких людей медкомиссия не должна выпускать на поле. По словам депутата, футбол — довольно травмоопасный вид спорта, а регулярные попадания мячом в голову «вызвали брожение его мозга». Также парламентарий сообщил, что «у Джоша в голове начали расти грибы, в результате чего он стал считать себя женщиной».

Кавалло первым из действующих футболистов признался, что он гей. По словам спортсмена, он ожидал, что люди кардинально изменят мнение о нем в худшую сторону, но этого не произошло.

Как сообщалось ранее, футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) в письме рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации. The Sun опубликовала выдержки из документа игрока на условиях его анонимности.

