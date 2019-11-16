Милонов назвал «враньем» слова Пушкиной об угрозах
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что жалобы разработчиков закона о домашнем насилии на угрозы от православных активистов - это попытка лишнего пиара.
Депутат Госдумы России Оксанa Пушкина зaявилa об угрозaх соaвторaм зaконопроектa о профилaктике семейно-бытового нaсилия. Те были вынуждены обрaтиться в прaвоохрaнительные оргaны с просьбой провести проверку. Онa рассказала, что подобные письма получают многие депутаты и сенаторы, отметив, что знaет, кто стоит зa «этой хорошо оргaнизовaнной и финaнсируемой структурой». Как пишет РБК, православное движение «Сорок сороков», выступавшее ранее против выхода фильма Алексея Учителя «Матильда», объявило «всероссийскую акцию сопротивления» принятию этого закона.
Депутат Госдумы Виталий Милонов, выступавший за закон о декриминализации побоев, в эфире НСН заявил, что разработчики законопроекта о домашнем насилии хотят привлечь дополнительное внимание к «либеральной инициативе», и назвал жалобы на угрозы являются «полнейшим враньем».
«Как я понимаю, авторы «закона ведьм» хотят дополнительного пиара, если они начинают по лекалам защитников фильма «Матильда» сочинять фейки о том, что злобные православные бабушки атакуют их, а они, теряя либеральный лоск, опасаются за свою жизнь. Вранье, конечно, полнейшее. Никто никому не грозит. Фактов таких нет и быть не может. Авторы «закона ведьм» просто не принимают никакой критики. Им в "вашингтонском обкоме" говорят все по-другому: давайте, быстрее вводите антисемейный закон. А то, что российское общество, не готово принять новый закон, легализующий однополые браки, уничтожающий семью, к сожалению для либералов, как они говорят, «в этой стране» не наступила еще полнейшая толерантность. Россия не готова к слепому следованию европейским и американским инструкциям. В отличие от либеральных разработчиков законопроекта», - отметил парламентарий.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова признала, что закон о декриминализации домашних побоев был ошибкой. Оксана Пушкина, также выступающая против декриминализации домашних побоев, рассказала в эфире НСН, что группа парламентариев давно ведёт работу о принятии соответствующего закона.
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