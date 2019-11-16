Милонов назвал «враньем» слова Пушкиной об угрозах

«Как я понимаю, авторы «закона ведьм» хотят дополнительного пиара, если они начинают по лекалам защитников фильма «Матильда» сочинять фейки о том, что злобные православные бабушки атакуют их, а они, теряя либеральный лоск, опасаются за свою жизнь. Вранье, конечно, полнейшее. Никто никому не грозит. Фактов таких нет и быть не может. Авторы «закона ведьм» просто не принимают никакой критики. Им в "вашингтонском обкоме" говорят все по-другому: давайте, быстрее вводите антисемейный закон. А то, что российское общество, не готово принять новый закон, легализующий однополые браки, уничтожающий семью, к сожалению для либералов, как они говорят, «в этой стране» не наступила еще полнейшая толерантность. Россия не готова к слепому следованию европейским и американским инструкциям. В отличие от либеральных разработчиков законопроекта», - отметил парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова признала, что закон о декриминализации домашних побоев был ошибкой. Оксана Пушкина, также выступающая против декриминализации домашних побоев, рассказала в эфире НСН, что группа парламентариев давно ведёт работу о принятии соответствующего закона.

