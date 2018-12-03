Пушкина ответила Москальковой на ошибку с «законом о шлепках»

ФОТО: Instagram Оксаны Пушкиной

Зампред комитета ГД по делам семьи рассказала НСН, какие меры по противодействию домашнему насилию предлагают активисты уже два года.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает ошибкой принятый в России закон о декриминализации домашних побоев, сообщает РИА Новости. Также она выступила за принятие в стране закона о противодействии насилию в семье и ратификацию Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, выступающая против декриминализации домашних побоев, напомнила в эфире НСН, что группа парламентариев давно ведёт работу о принятии соответствующего закона.

«Очень сложно признавать ошибки. Исправлять их трудно… Но надо. Что делать? Принять закон “Об основах профилактики семейно-бытового насилия”, над которым мы, группа депутатов, общественные деятели, научное сообщество, адвокаты, правовики и юристы трудимся второй год. В поддержку нашего законопроекта мы проводим встречи с людьми и разъясняем суть документа. Итогом мероприятия “Не молчи!”, приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин стала резолюция, которую активисты собираются направить президенту РФ Владимиру Путину», — рассказала Оксана Пушкина.

Напомним, в ноябре этого года в пресс-центре НСН прошла конференция, посвящённая годовщине вступления в силу закона о декриминализации домашних побоев. Эксперты, юристы и правозащитники обсудили ситуацию в обществе, сложившуюся после перевода домашних побоев в разряд административных правонарушений. Соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова рассказала НСН, как охранный ордер помог бы защитить женщин от рукоприкладства в семье.