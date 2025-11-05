Белоусов заявил о целесообразности старта подготовки к ядерным испытаниям

На оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, он указал, что состояние полигона на Новой Земле позволяет провести такие испытания в кратчайшие сроки.

Также министр отметил, что США работают над созданием новой межконтинентальной ракеты с дальностью полёта в 13 тысяч км с ядерной боеголовкой.

Кроме того, Белоусов рассказал, что Вашингтон провёл учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России, и намерен разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты с подлётным временем до Центральной России в 6-7 минут.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжает придерживаться обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

