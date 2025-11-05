Трамп призвал немедленно возобновить работу правительства США

На завтраке с участием сенаторов-республиканцев он указал, что приостановка работы правительства «немного влияет на фондовый рынок».

«Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее телеканал CNN провёл опрос и выяснил, что рейтинг одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня за время его второго срока и составил 37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

