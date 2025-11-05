Число получивших ожоги глаз после посещения кинотеатра выросло до 33 человек

В Абакане увеличилось число зрителей, получивших ожоги глаз после посещения кинотеатра. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ сообщает RT.

По данным ведомства, в пострадали 33 человека, в том числе 19 несовершеннолетних. Всего в зале, где во время сеанса работала бактерицидная лампа, находились 70 человек.

«возбуждено уголовное дело... В рамках следствия будут проведены экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью», - говорится в сообщении.

