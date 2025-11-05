Путин: Россия всегда неукоснительно соблюдала обязательства по ДВЗЯИ

На оперативном совещании с членами Совета Безопасности он указал, что у Москвы нет планов отойти от этих обязательств.

При этом глава государства отметил, что если другие участники ДВЗЯИ проведут такие испытания, «то и Россия тоже должна будет предпринять адекватные ответные действия».

«Поручаю МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам... собрать дополнительную информацию по вопросу, провести её анализ... внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», - заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо получить разъяснения США по поводу высказывания американского лидера Дональда Трампа относительно ядерных испытаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

