Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС РФ

Антон Герасимов был освобождён от должности замглавы МЧС России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин назначил замглавы МИД Моргулова послом России в Китае

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что он вступает в силу с момента подписания.

Ранее Путин подписал указ о присвоении послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой ранга чрезвычайного и полномочного посла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, российский лидер назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
