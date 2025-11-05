Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС РФ

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что он вступает в силу с момента подписания.

Ранее Путин подписал указ о присвоении послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой ранга чрезвычайного и полномочного посла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, российский лидер назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.