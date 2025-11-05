Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде наркотиков
Актриса Аглая Тарасова, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, признала вину. Об этом сообщает RT.
Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово. В её багаже нашли вейп с гашишным маслом, актрисе грозит до семи лет лишения свободы.
По словам прокурора, Тарсаова «ввезла электронное курительное устройство для дальнейшего личного потребления». В сентябре Тарасова говорила, что привезла наркотики из-за диагноза родственника, однако теперь об этом не упоминают.
Рассмотрение дела по существу началось в Домодедовском суде Московской области 5 ноября. Однако судебное заседание в итоге было перенесено на 26 ноября из-за неявки свидетелей.
Ранее адвокат Александр Добровинский заявил «Радиоточке НСН», что никогда не станет защищать кого-то, если это дело о наркотиках.
