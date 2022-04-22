Милонов призвал запретить продажу освященных куличей

При этом депутат подчеркнул, что в дальних населенных пунктах разных регионов страны, где нет возможности добраться до церкви, продавать в магазинах освещенные куличи и яйца все-таки можно.

Ранее кондитеры Юрий Кацнельсон и Ирина Эльдарханова в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, как выбрать кулич к Пасхе.