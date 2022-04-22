Милонов призвал запретить продажу освященных куличей

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить продажу освященных куличей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его мнению, такая мера необходима для того, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали «таинство обряда освящения» пасхальных угощений перед церковным праздником.

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При этом депутат подчеркнул, что в дальних населенных пунктах разных регионов страны, где нет возможности добраться до церкви, продавать в магазинах освещенные куличи и яйца все-таки можно.

Ранее кондитеры Юрий Кацнельсон и Ирина Эльдарханова в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, как выбрать кулич к Пасхе.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
ТЕГИ:ЯйцаПродажаПасхаГосдумаВиталий Милонов
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