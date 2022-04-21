«От студентов до Рублевки»: Кондитеры рассказали, как выбрать кулич к Пасхе

Пасхальные куличи в этом году могут стоить от 150 до 5 тысяч рублей, при этом они сильно отличаются по вкусу, составу, размеру и внешнему виду, рассказали эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Сегодня цена кулича от 150 до 5 тысяч рублей. Студенческая аудитория это одно, а если это Рублевка – другое. Его масса может быть от 150 грамм до почти килограмма. Очень хорошо, что есть огромный ассортимент, что можно выбрать, что они разные по декорированию, вкусу, свойствам и аромату. Есть такая поговорка, что критерий качества – это рот покупателя, многое зависит от вкуса», - сказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Он рассказал, чем отличается покупка кулича, упакованного в бумагу, картон или целлофан.

«Уже давно "массовые куличи" выпекают в специальной коричневатой бумаге, она же является и упаковкой. Кроме того, у нас принято ходить в гости с пасхальными дарами. Если это подарок, хорошо, чтобы у него была красивая упаковка, а такая упаковка, конечно же, цветная и картонная. Но бывает, что кулич настолько хорош, что его достаточно обернуть целлофаном, и тогда видно, какой он красивый. При этом держать его в целлофане или полиэтилене не целесообразно. Выложите его и накройте чистеньким полотенчиком», - посоветовал эксперт.

Кацнельсон также рассказал, сколько покупать куличей и за счет чего они не черствеют.

«Кулич начинают есть в воскресенье в течение недели. Сколько ваша семья съест куличей? Считайте, из расчета грамм по 250 на человека, и столько покупайте. Лучший консервант – это сахар. Поэтому, если в куличе много сахара, а также там есть сливочное масло и жир, это прекрасные компоненты, которые дают ему возможность быть не черствым в течение пасхальной недели. Обычно их пекут в среду, четверг или пятницу, иногда чуть пораньше», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова рассказала НСН, почему цена кулича может отличаться в десять раз.

«Вот передо мной "кулич особенный" с семенами чиа и натуральной малиновой пастилой, при этом он с полбой, которая известна по "Сказке о попе и о его работнике Балде». Малина сегодня стоит в опте тысячу рублей за килограмм. Его вес 400 грамм, он будет стоить в районе тысячи. Кулич из простой муки с изюмом такого же веса будет стоить сто рублей. То есть разрыв может быть до десяти раз. Нужно смотреть, чтобы в составе было минимальное количество всяких заменителей, были натуральные ингредиенты, а так все одинаково. Цена будет от 150 рублей до 2-3 тысяч», - разъяснила Эльдарханова.

Она рекомендовала не покупать куличи с пальмовым маслом и не поддаваться на «обман с буквой Е».

«Куличи безопасны, но, к сожалению, входящую в них пищевую соду тоже обозначают буквой Е, нас с вами путают. Наибольший вред наносят масла, пальмовое и так далее», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Светлый праздник Пасхи в этом году будет отмечаться 24 апреля.

