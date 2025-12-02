Милонов призвал закрепить право женщин на досрочный декретный отпуск
В России большое количество женщин рожают после 30, эти роды могут проходить не так легко, как у молодых девушек, поэтому нужна забота государства, заявил НСН Виталий Милонов.
Большинство женщин выберут работу в первый триместр, если нет никаких проблем, но право на досрочный декретный отпуск должно быть, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал о мерах, которые предлагает ввести Русская православная церковь для поддержки семей и матерей. Среди них - ввод декретного отпуска для беременных женщин с первого триместра, увеличение размера ежемесячных пособий беременным женщинам до уровня не менее 1,5 МРОТ, отмена критериев нуждаемости при назначении пособия по беременности и родам, передает ТАСС. В ОП уже поддержали введение декретного отпуска с первого триместра беременности. Милонов эту идею поддержал.
«У нас демографическая ситуация такая, что можно было бы говорить о праве женщины на декретный отпуск с первого триместра. Не все женщины захотят уходить в декретный отпуск, мы это понимаем. Но у нас большое количество женщин рожают после 30, это роды, которые могут проходить не так легко, как у молодых девушек. Там могут быть свои угрозы и риски. Поэтому было бы неплохо позаботиться о таких женщинах, предоставить такое право. Это пожелание не только православных людей, всего населения. На что еще тратить деньги бюджета? Это семьи, это дети…Это не будет массовая история. Большинство женщин выберут работу в первый триместр, если нет никаких проблем. Потому что на работе женщина получает больше, кто от этого откажется? Любой предприниматель, который будет избегать таких женщин, никакого успеха не добьется. Он просто навлечет гнев Божий», - рассказал он.
Ранее HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, что многодетные сотрудники имеют право первыми из компании выбирать себе даты отпусков.
