«У нас демографическая ситуация такая, что можно было бы говорить о праве женщины на декретный отпуск с первого триместра. Не все женщины захотят уходить в декретный отпуск, мы это понимаем. Но у нас большое количество женщин рожают после 30, это роды, которые могут проходить не так легко, как у молодых девушек. Там могут быть свои угрозы и риски. Поэтому было бы неплохо позаботиться о таких женщинах, предоставить такое право. Это пожелание не только православных людей, всего населения. На что еще тратить деньги бюджета? Это семьи, это дети…Это не будет массовая история. Большинство женщин выберут работу в первый триместр, если нет никаких проблем. Потому что на работе женщина получает больше, кто от этого откажется? Любой предприниматель, который будет избегать таких женщин, никакого успеха не добьется. Он просто навлечет гнев Божий», - рассказал он.

