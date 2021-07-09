Милонов призвал российских невест не выходить замуж за антипрививочников
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к россиянкам с необычной просьбой. Он призывает девушек быть осторожными при выборе будущего супруга и избегать антипрививочников. По его словам, мужчины, доверяющие непроверенным источникам информации о вакцинации, должны настораживать девушек, ведь они демонстрируют безответственное отношение к собственному здоровью и будущей семье. Тем не менее, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Милонов отметил, что медотвод можно считать уважительной причиной отказа от иммунизации.
Ранее режиссер Константин Богомолов поддержал меры властей, связанные с популяризацией вакцинации. Также он заявил, что не имеет ничего против введения системы QR-кодов в столичных театрах.
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