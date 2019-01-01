Милонов пригрозил ведьмам осиновым колом из-за жалоб в «Единую Россию»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН очередной раз заявил, что считает главу «Империи сильнейших ведьм» Алёну Полынь мошенницей. Он отметил, что партия поддерживает с ним диалог не из-за просьб колдуньи. Милонов отметил, что в диалоге с «Единой Россией» он находится постоянно, поскольку решает массу вопросов, в частности, судьбу законопроекта о признании деятельности гадалок незаконной.

«Мошенница врет, как обычно! Поскольку она мошенница со стажем, очень сложно отвечать на слова сумасшедшего человека. Поэтому в данном случае Полынь не хочу комментировать. Конечно, она получила стандартный ответ, который положено. Но вообще-то депутат отталкивается от своих убеждений в выражении своей позиции. Уж, тем более, ориентироваться на точку зрения старой фармазонщицы, я не собираюсь. Партия со мной беседует регулярно на разные темы. Беседы проводит постоянно. У меня же законопроект есть, чтобы признать деятельность всех этих гадалок незаконной, поэтому естественно мы в рамках этого обсуждали постоянно. Естественно меня всегда партия просит быть более мягким и более сдержанным в общении с врагами народа. Я пытаюсь следовать партийным заповедям. Приближается к Полыни ее осиновый кол законодательства», - рассказал депутат.

Ранее глава «Империи сильнейших ведьм» Алене Полынь заявила, что депутата Госдумы Виталия Милонова постигнет проклятье, если он проиграет в суде. По её словам, против парламентария подан иск о защите чести и достоинства деловой репутации. Ведьма намерена взыскать с Милонова один рубль, который позволит ей наложить на него проклятие, банкротящее его род до седьмого колена. В эфире НСН ответчик, депутат Госдумы Виталий Милонов, не испкугался угроз и заявил: в лучшем случае Алёна Полынь просто сумасшедшая, в худшем — мошенница.

