Милонов пригрозил ведьмам осиновым колом из-за жалоб в «Единую Россию»
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН ответил на угрозы главы «Империи сильнейших ведьм» Алёны Полынь призвать его к ответственности через партию «Единая Россия».
Партия «Единая Россия» пообещала призвать депутата Госдумы Виталия Милонова к сдержанности в связи с его позицией по отношению к экстрасенсам, ведьмам и колдунам. Об этом на пресс-конференции НСН заявила глава «Империи сильнейших ведьм» Алёна Полынь. По ее словам, депутат принимает участие в гонениях, исходя из принципа «мы против вас, потому что вы ведьмы». В соответствии с этим, утверждает Полынь, нарушается 14 статья Конституции, поскольку в России нет официальной обязательной религии. Глава «Империи сильнейших ведьм» рассказала, что партия «Единая Россия» в ответ на ее обращение прислала письмо, в котором пообещала, что с Милоновым проведут беседу, поскольку депутат не должен так себя вести.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН очередной раз заявил, что считает главу «Империи сильнейших ведьм» Алёну Полынь мошенницей. Он отметил, что партия поддерживает с ним диалог не из-за просьб колдуньи. Милонов отметил, что в диалоге с «Единой Россией» он находится постоянно, поскольку решает массу вопросов, в частности, судьбу законопроекта о признании деятельности гадалок незаконной.
«Мошенница врет, как обычно! Поскольку она мошенница со стажем, очень сложно отвечать на слова сумасшедшего человека. Поэтому в данном случае Полынь не хочу комментировать. Конечно, она получила стандартный ответ, который положено. Но вообще-то депутат отталкивается от своих убеждений в выражении своей позиции. Уж, тем более, ориентироваться на точку зрения старой фармазонщицы, я не собираюсь. Партия со мной беседует регулярно на разные темы. Беседы проводит постоянно. У меня же законопроект есть, чтобы признать деятельность всех этих гадалок незаконной, поэтому естественно мы в рамках этого обсуждали постоянно. Естественно меня всегда партия просит быть более мягким и более сдержанным в общении с врагами народа. Я пытаюсь следовать партийным заповедям. Приближается к Полыни ее осиновый кол законодательства», - рассказал депутат.
Ранее глава «Империи сильнейших ведьм» Алене Полынь заявила, что депутата Госдумы Виталия Милонова постигнет проклятье, если он проиграет в суде. По её словам, против парламентария подан иск о защите чести и достоинства деловой репутации. Ведьма намерена взыскать с Милонова один рубль, который позволит ей наложить на него проклятие, банкротящее его род до седьмого колена. В эфире НСН ответчик, депутат Госдумы Виталий Милонов, не испкугался угроз и заявил: в лучшем случае Алёна Полынь просто сумасшедшая, в худшем — мошенница.
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