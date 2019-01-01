Милонов не убоялся проклятия ведьмы, банкротящего до седьмого колена

В эфире НСН ответчик, депутат Госдумы Виталий Милонов, не выказал страха по поводу грозящей ему кары и заявил: в лучшем случае Алёна Полынь просто сумасшедшая, в худшем — мошенница. Также депутат выразил уверенность, что со временем сфера деятельности его оппонентки канет в Лету, а сама она вернётся к другому нелегальному занятию. В словах депутата тонко проскользнул намёк на проституцию.

«Не знаю, какой спонсор-некрофил вытащил эту Полынь из деревни, но деревня из Полыни точно не вытащилась. Поэтому, это, конечно, вызов министерству здравоохранения, которое позволяет разгуливать сумасшедшим авантюристкам на свободе, вместо того, чтобы лечить их в психиатрической больнице. Потому что любая из этих особей, называющих себя ведьмами, либо сумасшедшая, либо мошенница. Я сильно надеюсь, что она просто сошла с ума, поэтому говорит эти слова своим ртом. Я думаю, что вся эта индустрия, построенная на гадалках и хиромантах, ведьмах и заговорах из ларьков на автовокзале в Бирюлёво, закончится рано или поздно, и Полынь вернётся наконец к тому занятию, которым изначально и занималась, хотя оно у нас, в России, тоже не легализовано», — заявил Милонов.

Напомним, ранее депутат Милонов уже отличался сравнением ведьм с представительницами древнейшей профессии. Так, в ходе пресс-конференции НСН он отказался слушать объяснения Алёны Полынь того, почему сравнение неуместно, и пригрозил ей выселением к медведям всех апологетов магии и ворожбы.