Признать инквизицию геноцидом требует глава «Империи Сильнейших ведьм»

Приравнять инквизицию к геноциду призвала на пресс-конференции НСН глава «Империи Сильнейших ведьм» Алёна Полынь. Она рассказал, что к такой инициативе её подтолкнул инцидент с поджогом на месте строительства так называемого «Храма Силы».

«Что такое геноцид? Это травля и убийство людей определённой расовой или религиозной принадлежности. Я буду настаивать на признании инквизиции геноцидом и публичном извинении Патриархии за то, что было, за наше тёмное пятно на Земле. Сделать день памяти. Католическая книга «Молот ведьм» до сих пор существует, её читают. Там описывается, как издеваться над ведьмами, как их рвать на части и так далее. Там страдали все люди, в том числе, беременные женщины, дети. Это было также в России. Я считаю, что у Храма Христа Спасителя необходимо установить памятник жертвам инквизиции. Теперь мы наступаем на те же грабли. Первая ласточка была в 2012 году с Pussy Riot», - заявила Алёна Полынь.

Ранее на пресс-конференции НСН ведьма рассказала о поджоге рабочих бытовок на месте строительства так называемого «Храма Силы», которое ведётся на принадлежащей ей земле в Зарайском районе Московской области. При этом Полынь уточнила, что её «храм» не имеет отношение к религии.

