Милонов предложил заблокировать Facebook

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил задуматься о блокировке Facebook. В беседе с РИА ФАН он поддержал издание, пострадавшее из-за блокировки аккаунта редакции в соцсети, и объяснил, почему считает необходимым поддерживать отечественные СМИ в борьбе с прозападными ресурсами.

«Если мы видим какой-нибудь зашкварный иностранный ресурс типа “Радио Свобода”, у США подключается вся мощь, санкции и так далее. А если наших несправедливо обижают, то у нас все отмалчиваются, а вдруг они тоже попадут в какой-нибудь санкционный список. Надо вырабатывать такие правила, чтобы в случае нарушения российского закона мы могли бы спокойно блокировать любой ресурс. И Facebook не является исключением», — заявил Милонов.