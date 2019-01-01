Милонов предложил заблокировать Facebook
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил задуматься о блокировке Facebook. В беседе с РИА ФАН он поддержал издание, пострадавшее из-за блокировки аккаунта редакции в соцсети, и объяснил, почему считает необходимым поддерживать отечественные СМИ в борьбе с прозападными ресурсами.
«Если мы видим какой-нибудь зашкварный иностранный ресурс типа “Радио Свобода”, у США подключается вся мощь, санкции и так далее. А если наших несправедливо обижают, то у нас все отмалчиваются, а вдруг они тоже попадут в какой-нибудь санкционный список. Надо вырабатывать такие правила, чтобы в случае нарушения российского закона мы могли бы спокойно блокировать любой ресурс. И Facebook не является исключением», — заявил Милонов.
По мнению парламентария, в Facebook свобода слова существует в двух случаях: если пользователь постит рецепты шарлотки или пишет оппозиционные и антироссийские посты. В том числе поэтому Facebook является враждебным России ресурсом, заключил Милонов.
Добавим, Виталий Милонов известен своими «крестовыми походами» против западных веяний, в том числе проявлений толерантности к геям и ведьмам. Накануне в эфире НСН депутат призвал бойкотировать «вакханалию» — музыкальный конкурс «Евровидение», где во время полуфинала засняли поцелуй зрителей-геев и показали по российскому телевидению.
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