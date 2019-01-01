Милонов предложил включить время поездки до работы в часть трудового дня
Включить в восьмичасовой трудовой день один час на дорогу до работы предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Как пишет РИА Новости, письмо с соответствующей инициативой он направил министру труда России Максиму Топилину. Парламентарий отметил, что эффективность труда не зависит от количества времени, проведенного в офисе. По словам Милонова, «россияне не должны становиться заложниками системы учета трудодней и трудочасов по образцу колхоза».
Кроме того, депутат высказал мнение о том, что эта инициатива будет способствовать поднятию трудовой дисциплины и повысит мотивацию работников, отмечает Телеканал 360.
Напомним, в апреле Виталий Милонов выступил с предложением сократить на час продолжительность рабочего времени зимой для повышения КПД населения. Депутат подчеркнул, что этот вопрос должен решаться совместно с профессиональным сообществом. По его мнению, зимой люди подвержены депрессии, в связи с чем их КПД заметно cокращается,пишет RT.
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