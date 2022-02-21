Милонов предложил ставить предупреждение о вреде для здоровья на сладостях и газировке

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки законодательных актов и документов, которые бы обязывали производителей и продавцов чипсов, лимонадов, шоколадок, полуфабрикатов и сладостей указывать на упаковках долю содержащихся вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае чрезмерного употребления таких продуктов», — приводит письмо Милонова «Вечерняя Москва».

Депутат указывает, что «съедобный мусор» легкодоступен россиянам всех возрастов, а злоупотребление подобными продуктами часто провоцирует у людей хронические заболевания. По мнению Милонова, «злоупотребление вредной едой не менее опасно, чем табакокурение или алкоголизм». Парламентарий также выразил обеспокоенность доступностью вредной еды для детей. Введение обязательной предупредительной маркировки благотворно повлияет на здоровье нации, считает Милонов.

