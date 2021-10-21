Милонов предложил проводить регулярные психологические тестирования для учащихся
В Госдуме предложил внедрить регулярные психологические тестирования для учащихся. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что в последнее время по всему миру, а также в России участились случаи детского и подросткового насилия в учебных заведениях. Депутат отметил, что, по его мнению, одними из самых эффективных методов борьбы с такими явлениями являются профилактика и мониторинг, пишет RT.
Парламентарий завил, что, если бы в школах, училищах и вузах психологическое тестирование учащихся проходило регулярно, «о многих случаев вспышек насилия удалось бы избежать».
Напомним, ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, оправили в спецмедучреждение. Там врачи проведут обследование, а также окажут ему необходимую квалифицированную психиатрическую помощь.
Инцидент произошёл в посёлке Сарс под Пермью 18 октября. 12-летний школьник принёс в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвёл два выстрела в потолок и дверь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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