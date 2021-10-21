Милонов предложил проводить регулярные психологические тестирования для учащихся

В Госдуме предложил внедрить регулярные психологические тестирования для учащихся. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что в последнее время по всему миру, а также в России участились случаи детского и подросткового насилия в учебных заведениях. Депутат отметил, что, по его мнению, одними из самых эффективных методов борьбы с такими явлениями являются профилактика и мониторинг, пишет RT.

Парламентарий завил, что, если бы в школах, училищах и вузах психологическое тестирование учащихся проходило регулярно, «о многих случаев вспышек насилия удалось бы избежать».