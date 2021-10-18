СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Пермском крае

Уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждены после стрельбы в школе поселка Сарс под Пермью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой

«Установлено, что в утреннее время 18 октября 2021 года 12-летний школьник принес с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла причинены резаные раны 11-летнему школьнику», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают мотивы действий нападавшего, обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию. Также СК исследует вопросы качества охраны школы и оценит действия ответственных должностных лиц, которые допустили факт перемещения вооруженного подростка по территории учебного заведения.

Ранее стало известно, что в Пермском крае 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в школе. Подросток сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга», затем его задержали и отобрали оружие. По словам школьника, он взял ружье у отца, а совершил нападение из-за злобы и обиды на одноклассников и учителей, которые якобы травили подростка.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоСтрельбаШколаПермский КрайСледственный Комитет Рф
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