СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Пермском крае
Уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждены после стрельбы в школе поселка Сарс под Пермью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
«Установлено, что в утреннее время 18 октября 2021 года 12-летний школьник принес с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла причинены резаные раны 11-летнему школьнику», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают мотивы действий нападавшего, обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию. Также СК исследует вопросы качества охраны школы и оценит действия ответственных должностных лиц, которые допустили факт перемещения вооруженного подростка по территории учебного заведения.
Ранее стало известно, что в Пермском крае 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в школе. Подросток сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга», затем его задержали и отобрали оружие. По словам школьника, он взял ружье у отца, а совершил нападение из-за злобы и обиды на одноклассников и учителей, которые якобы травили подростка.
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