Милонов предложил приостановить работу коллекторов в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций в связи с санкционным давлением на Россию. Об этом сообщает RT, ссылаясь на обращение парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Милонов считает, что приостановка деятельности в стране некоторых зарубежных компаний может спровоцировать снижение доходов граждан, работавших в этих организациях. Кроме того, имеющие кредиты россияне могут по независящим от них причинам столкнуться с просрочкой выплат, чем воспользуются коллекторы.
«Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию», — подчеркнул Милонов.
В связи с этим депутат предлагает приостановить деятельность организаций, «занимающихся "выбиванием" банковских долгов», до нормализации экономической ситуации.
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