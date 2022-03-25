Милонов предложил приостановить работу коллекторов в России

Милонов считает, что приостановка деятельности в стране некоторых зарубежных компаний может спровоцировать снижение доходов граждан, работавших в этих организациях. Кроме того, имеющие кредиты россияне могут по независящим от них причинам столкнуться с просрочкой выплат, чем воспользуются коллекторы.

«Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию», — подчеркнул Милонов.

В связи с этим депутат предлагает приостановить деятельность организаций, «занимающихся "выбиванием" банковских долгов», до нормализации экономической ситуации.

