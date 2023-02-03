Милонов позвал футболиста Кокорина в зону СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала «Москва 24» пригласил экс-игрока сборной России по футболу Александра Кокорина в зону специальной военной операции.

По его мнению, показатель «настоящего мужика» — не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, своих близких, свой дом.

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«Приезжайте к нам, в зону СВО и покажите, что вы — крутые парни!», - обратился депутат ко всем бывшим осужденным.

Ранее, как сообщала НСН, Кокорин в интервью YouTube-каналу «Суперлига» заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ФутболистСпецоперацияАлександр КокоринВиталий Милонов
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