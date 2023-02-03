Милонов позвал футболиста Кокорина в зону СВО

«Приезжайте к нам, в зону СВО и покажите, что вы — крутые парни!», - обратился депутат ко всем бывшим осужденным.

Ранее, как сообщала НСН, Кокорин в интервью YouTube-каналу «Суперлига» заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.



