Милонов позвал футболиста Кокорина в зону СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала «Москва 24» пригласил экс-игрока сборной России по футболу Александра Кокорина в зону специальной военной операции.
По его мнению, показатель «настоящего мужика» — не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, своих близких, свой дом.
«Приезжайте к нам, в зону СВО и покажите, что вы — крутые парни!», - обратился депутат ко всем бывшим осужденным.
Ранее, как сообщала НСН, Кокорин в интервью YouTube-каналу «Суперлига» заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
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