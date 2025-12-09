Генпрокуратура и МВД должны запретить продажу конфет с алкоголем детям, а также наказать маркетплейсы, которые этим промышляют, это нарушение федеральных законов и преступление против детского здоровья. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

В преддверии новогодних мероприятий подростки начали активно скупать шоколадные конфеты, внутри которых находится крепкий алкоголь. Заказы оформляют через маркетплейсы, где доступны как белорусские сладости, так и импортные аналоги, сообщил Telegram-канал Baza. Милонов назвал продажу таких конфет детям преступлением и призвал Генпрокуратуру и МВД наказать маркетплейсы.

«Даже если алкоголь упакован в псевдошоколадную тару, это все равно алкоголь, поэтому маркетплейсы сегодня грубо попирают нормы российского законодательства, ради прибыли издеваются над принятыми федеральными законами и действуют по-своему. Это также осознанная либо неосознанная попытка причинения среднего и тяжкого вреда здоровью детей, ведь алкоголь — яд для ребенка. Хочется выяснить через Генпрокуратуру и МВД истинные причины того, почему маркетплейсы решили занять такую русофобскую позицию, убивая детей. Уверен, что правоохранительные органы проведут серьезную проверку и не только запретят продажу, но и накажут маркетплейсы за подобную бесцеремонную выходку», — сказал Милонов.