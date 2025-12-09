Милонов потребовал наказать маркетплейсы за продажу конфет с алкоголем детям
Маркетплейсы должны понести ответственность за продажу детям конфет с алкоголем, поскольку это нарушение федеральных законов, сказал НСН Виталий Милонов. При этом Ирина Эльдарханова заявила, что такими конфетами невозможно напиться.
Генпрокуратура и МВД должны запретить продажу конфет с алкоголем детям, а также наказать маркетплейсы, которые этим промышляют, это нарушение федеральных законов и преступление против детского здоровья. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
В преддверии новогодних мероприятий подростки начали активно скупать шоколадные конфеты, внутри которых находится крепкий алкоголь. Заказы оформляют через маркетплейсы, где доступны как белорусские сладости, так и импортные аналоги, сообщил Telegram-канал Baza. Милонов назвал продажу таких конфет детям преступлением и призвал Генпрокуратуру и МВД наказать маркетплейсы.
«Даже если алкоголь упакован в псевдошоколадную тару, это все равно алкоголь, поэтому маркетплейсы сегодня грубо попирают нормы российского законодательства, ради прибыли издеваются над принятыми федеральными законами и действуют по-своему. Это также осознанная либо неосознанная попытка причинения среднего и тяжкого вреда здоровью детей, ведь алкоголь — яд для ребенка. Хочется выяснить через Генпрокуратуру и МВД истинные причины того, почему маркетплейсы решили занять такую русофобскую позицию, убивая детей. Уверен, что правоохранительные органы проведут серьезную проверку и не только запретят продажу, но и накажут маркетплейсы за подобную бесцеремонную выходку», — сказал Милонов.
В свою очередь председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила НСН, что, хотя в конфетах и содержится настоящий алкоголь, напиться ими невозможно, а подростки покупали их и раньше.
«“Конфаэль” раньше производил алкогольные конфеты с настоящим коньяком и водкой. Доля алкоголя там все-таки ощутимая, можно съесть пять штук и почувствовать наслаждение. Но напиться ими практически невозможно — для этого нужно зараз съесть килограмм конфет. Тем не менее, считаю, что такие конфеты не стоит приравнивать к алкогольной продукции. Они и раньше свободно продавались в магазинах, возможно, что подростки их скупали, но это не обсуждалось, поэтому проблемы не было», — подытожил он.
Уточняется, что такие конфеты стали особенно популярными среди подростков благодаря соцсетям. Конфеты выглядят как небольшие емкости с ликером или коньяком. Объем алкоголя в них достигает половины рюмки, а стоимость доходит до 2000 рублей.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что похожие на алкоголь продукты прививают детям тягу к спиртному. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
