Адвокат предложила создать ведомство по борьбе с домашним насилием
Лидер движения «За права женщин России» пояснила НСН, почему государство опасается вмешиваться в семейные конфликты.
Одними уголовными мерами вопросы насилия в семье не изменить, рабочая группа Госдумы занимается разработкой комплексных меры по решению этого вопроса. С таким заявлением выступлением глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По данным правозащитников в России 16 млн жертв домашнего насилия.
В интервью НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар заявила, что одним только законом проблему не решить, нужно перестраивать сам институт семьи.
«Проблему нужно было решать комплексно изначально. Если мы говорим, что должен быть охранный ордер, который выдается жертве для защиты от насильника, то и правила его выдачи должно быть четко прописано. И я боюсь, что законопроект о профилактике заходил в Госдуму 40 раз, он изменялся неоднократно, но до сих пор к нему никто близко не подступился, за исключением комитета, который работает. А сложных, конфликтных ситуаций, которые обсуждают всей страной, много. И реагировать на них нужно, есть запрос общества», - отметила Айвар.
Действительно, по словам Павла Крашенинникова, Госдума в рамках специальной рабочей группы обсуждает законопроект, который позволит комплексно решить проблему. По словам депутата, это будут не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеке и других нормативных актов.
«Зона ответственности у агрессора должна быть в обязательном порядке, но вопрос - какая. Но должна быть профилактика и ликбез, чтобы люди вспомнили, что такое семья, как в ней жить, как относиться к родителям и детям. И тогда, быть может, это станет профилактикой, а тюрьма – это последняя мера. А до этого нужно обязательно агрессора отселять на время от семьи. Нужны психологи, нужны медиаторы, а их нет совсем», - указала еще на одну проблему Людмила Айвар.
Закон о противодействии домашнему насилию стал особенно актуальным после дела сестер Хачатурян. Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.
14 июня суд вынес сестрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.
«Это очень тонкая область, отчасти понятно, почему государство не хочет туда, извините, лезть. На примере дела Хачатурян. Девушек оправдают, общество их похвалит за то, что убили агрессора. Вроде бы правы, но с другой стороны есть семья, где папа пьет-бьет, и дети пойдут по пути сестер Хачатурян, устроят провокацию и расправятся с агрессором. Я боюсь, что возможен и такой вариант развития событий. Нужно детально разбираться в каждом эпизоде. Но у нас нет такого института, который бы разбирался в подобных конфликтах. Должно быть отдельное ведомство, должны быть узкопрофильные специалисты. И пока его нет, всё очень сложно и запутанно», - отметила адвокат Людмила Айвар.
Вопрос домашнего насилия обсуждала и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова с волонтерами в рамках молодежного форума «Территория смыслов».
На вопрос, как и чем могут помочь добровольцы, она попросила их сообщать в аппарат омбудсмена о случаях домашнего насилия. Еще одним полезным будет создание центров помощи жертвам домашнего насилия и в очередной раз заявила о необходимости принятия специализированного закона о противодействии домашнему насилию.
Добавим, в соцсетях набирает оборот флешмоб #ЯНеХотелаУмирать. Его запустили правозащитница Алёна Попова и блогер Александра Митрошина. Они продвигают петицию в поддержку закона о домашнем насилии. Её подписали уже полмиллиона человек.
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