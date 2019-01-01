Адвокат предложила создать ведомство по борьбе с домашним насилием

Одними уголовными мерами вопросы насилия в семье не изменить, рабочая группа Госдумы занимается разработкой комплексных меры по решению этого вопроса. С таким заявлением выступлением глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По данным правозащитников в России 16 млн жертв домашнего насилия.

В интервью НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар заявила, что одним только законом проблему не решить, нужно перестраивать сам институт семьи.

«Проблему нужно было решать комплексно изначально. Если мы говорим, что должен быть охранный ордер, который выдается жертве для защиты от насильника, то и правила его выдачи должно быть четко прописано. И я боюсь, что законопроект о профилактике заходил в Госдуму 40 раз, он изменялся неоднократно, но до сих пор к нему никто близко не подступился, за исключением комитета, который работает. А сложных, конфликтных ситуаций, которые обсуждают всей страной, много. И реагировать на них нужно, есть запрос общества», - отметила Айвар.

Действительно, по словам Павла Крашенинникова, Госдума в рамках специальной рабочей группы обсуждает законопроект, который позволит комплексно решить проблему. По словам депутата, это будут не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеке и других нормативных актов.

«Зона ответственности у агрессора должна быть в обязательном порядке, но вопрос - какая. Но должна быть профилактика и ликбез, чтобы люди вспомнили, что такое семья, как в ней жить, как относиться к родителям и детям. И тогда, быть может, это станет профилактикой, а тюрьма – это последняя мера. А до этого нужно обязательно агрессора отселять на время от семьи. Нужны психологи, нужны медиаторы, а их нет совсем», - указала еще на одну проблему Людмила Айвар.