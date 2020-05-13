COVID-out. Депутат Оксана Пушкина призналась, что «подцепила вирус»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей объявила об этом сама, комментирую заявление спикера Вячеслава Володина. Ранее сегодня на пленарном заседании он проинформировал о двух новых инфицированных народных избранниках, не назвав их имена.

«Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — написала Пушкина в своём Telegram-канале. Она также уточнила, что инфекция у неё протекает в бессимптомной форме. Компьютерная томография определила, что изменения в лёгких незначительны.