COVID-out. Депутат Оксана Пушкина призналась, что «подцепила вирус»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей объявила об этом сама, комментирую заявление спикера Вячеслава Володина. Ранее сегодня на пленарном заседании он проинформировал о двух новых инфицированных народных избранниках, не назвав их имена.

«Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — написала Пушкина в своём Telegram-канале. Она также уточнила, что инфекция у неё протекает в бессимптомной форме. Компьютерная томография определила, что изменения в лёгких незначительны.

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Как отмечает РИА ФАН, парламентарий рассказала, что «месяц волонтерила на передовой». Вместе с участниками проекта Общероссийского народного фронта «Мы вместе» она посещала больницы Подмосковья, чтобы передать маски, перчатки, антисептики. По словам Пушкиной, она соблюдала меры предосторожности, однако всё равно «подцепила вирус».

В целом, по данным председателя Госдумы, среди депутатов пятеро заразились COVID-19. Трое из них известны, это глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (выписан из больницы), Дмитрий Новиков и Светлана Максимова.

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ФОТО: НСН
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