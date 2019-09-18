Милонов хочет запретить подросткам делать татуировки

Запретить несовершеннолетним на законодательном уровне делать татуировки предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Свою идею он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой, пишет РИА Новости.

По его словам, к нему поступают обращения от граждан, в которых те возмущаются обилием татуированной молодёжи на улицах. В связи с этим, по его мнению, необходимо запретить тату для лиц, не достигших 18-летнего возраста.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы», — цитирует Милонова Life.ru.

Опасения у парламентария вызывает и то, что татуировки способны влиять на психическое здоровье молодых людей, сообщает Москва 24. Сведения о таких последствиях, по словам Милонова, он почерпнул в иностранных СМИ. Как отмечает РИА ФАН, в некоторых случаях тату в раннем возрасте приводят даже к суициду, убеждён депутат.