Милонов хочет запретить подросткам делать татуировки

18 сентября13:06

Запретить несовершеннолетним на законодательном уровне делать татуировки предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Свою идею он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой, пишет РИА Новости.

По его словам, к нему поступают обращения от граждан, в которых те возмущаются обилием татуированной молодёжи на улицах. В связи с этим, по его мнению, необходимо запретить тату для лиц, не достигших 18-летнего возраста.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы», — цитирует Милонова Life.ru.

Опасения у парламентария вызывает и то, что татуировки способны влиять на психическое здоровье молодых людей, сообщает Москва 24. Сведения о таких последствиях, по словам Милонова, он почерпнул в иностранных СМИ. Как отмечает РИА ФАН, в некоторых случаях тату в раннем возрасте приводят даже к суициду, убеждён депутат.

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Напомним, в середине июля опрос, проведенный ВЦИОМ показал, что 43% россиян считают, что люди делают татуировки, чтобы выделиться. Примерно столько же, 41%, полагают, что татуировки – попытка следовать моде. Кроме того, 27% опрошенных считают, что татуировки на своем теле делают те, кто сидел в тюрьме. В эфире НСН солист группы «Пилот» Илья Чёрт рассказал о мотивах, которые побудили лично его сделать тату.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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