Милонов хочет запретить подросткам делать татуировки
Запретить несовершеннолетним на законодательном уровне делать татуировки предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Свою идею он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой, пишет РИА Новости.
По его словам, к нему поступают обращения от граждан, в которых те возмущаются обилием татуированной молодёжи на улицах. В связи с этим, по его мнению, необходимо запретить тату для лиц, не достигших 18-летнего возраста.
«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы», — цитирует Милонова Life.ru.
Опасения у парламентария вызывает и то, что татуировки способны влиять на психическое здоровье молодых людей, сообщает Москва 24. Сведения о таких последствиях, по словам Милонова, он почерпнул в иностранных СМИ. Как отмечает РИА ФАН, в некоторых случаях тату в раннем возрасте приводят даже к суициду, убеждён депутат.
Напомним, в середине июля опрос, проведенный ВЦИОМ показал, что 43% россиян считают, что люди делают татуировки, чтобы выделиться. Примерно столько же, 41%, полагают, что татуировки – попытка следовать моде. Кроме того, 27% опрошенных считают, что татуировки на своем теле делают те, кто сидел в тюрьме. В эфире НСН солист группы «Пилот» Илья Чёрт рассказал о мотивах, которые побудили лично его сделать тату.
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