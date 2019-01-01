И роскошное тату дополняет красоту. «Авторитетный» писатель рассказал о самых необычных наколках

Подавляющее большинство россиян – 88% - никогда не делали татуировки и в ближайшее время делать их не собираются. Но если человек все же начинает заниматься боди-артом, то останавливаться на одном украшении не получается. В среднем у любителей тату их, как минимум, два. Отношение россиян к тату выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ.

НСН спросила у авторитетного писателя, «рэкетира на пенсии» Михаила Орского, как он относится к разукрашиванию собственного тела.

«Татуировки могут быт двух типов: рокерские и тюремные, понятное дело, но я больше знаю о последних. Хотя сам лично за 10 отсиженных лет я не сделал ни одно татуировки. Я трижды был судим по, скажем так, по рабочим статьям: за кражу и мошенничество. Я продавал джинсы. И кто бы у меня их купил, если бы у меня были синие пальцы? Наколки - это второй паспорт, потому что эта информация всегда есть в полицейских оперативках», - рассказал свою историю Орский.