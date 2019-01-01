И роскошное тату дополняет красоту. «Авторитетный» писатель рассказал о самых необычных наколках
Бывший сиделец рассказал НСН, почему на его теле нет ни одной татуировки.
Подавляющее большинство россиян – 88% - никогда не делали татуировки и в ближайшее время делать их не собираются. Но если человек все же начинает заниматься боди-артом, то останавливаться на одном украшении не получается. В среднем у любителей тату их, как минимум, два. Отношение россиян к тату выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ.
НСН спросила у авторитетного писателя, «рэкетира на пенсии» Михаила Орского, как он относится к разукрашиванию собственного тела.
«Татуировки могут быт двух типов: рокерские и тюремные, понятное дело, но я больше знаю о последних. Хотя сам лично за 10 отсиженных лет я не сделал ни одно татуировки. Я трижды был судим по, скажем так, по рабочим статьям: за кражу и мошенничество. Я продавал джинсы. И кто бы у меня их купил, если бы у меня были синие пальцы? Наколки - это второй паспорт, потому что эта информация всегда есть в полицейских оперативках», - рассказал свою историю Орский.
По данным опроса ВЦИОМ, 43% россиян считают, что татуировка на теле — это способ выделиться из толпы, 41% считают, что таким образом люди отдают честь моде. И только почти треть всех респондентов считают, что татуировка — это знак того, что человек был в тюрьме. Чаще всего такое мнение встречается среди жителей сел.
«Для меня очень странно, почему любят колоть эсэсовок в мини-юбках с распахнутым декольте? Потом с такими тату вышла «Полиция нравов».. Помню пожилого мужчину, крепкого такого, абсолютно лысого, у него на черепе был наколот паук. И паутина спускалась к ушам, к затылку. И все время, глядя на него, думал, куда он в таком виде может пойти? Ему только парик нужно будет покупать или бейсболку. В таком виде, кроме как в пивнушку в родном колхозе-то никуда и не пойдешь. Я не хочу никого осуждать из числа тех, кто делает наколки, но для меня тату - это "определялово", сразу понимаешь, с кем имеешь дело», - высказал свое отношение к тату Михаил Орский.
Ранее солист группы «Пилот» Илья Черт в беседе с НСН напомнил, что в христианстве есть такой аспект – памятование. И для музыканта татуировки - это напоминание себе о важных вещах, о которых не хотел забывать.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Лайнер «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
- В ДТП с автобусом под Смоленском пострадали 16 человек. Видео
- Перехват Южной Кореей российских бомбардировщиков попал на ВИДЕО
- Убийство российской ЛГБТ-активистки связали с «ликвидатором геев»
- Спасатель: Вожатые хабаровского детского лагеря не были готовы к пожару