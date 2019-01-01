Ловушки для разума. Илья Черт рассказал, для чего ему татуировки

Опрос, проведенный ВЦИОМ показал, 43% россиян считают, что люди делают татуировки, чтобы выделиться, примерно столько же, 41%, полагают, что татуировки – попытка следовать моде. Кроме того, 27% опрошенных считают, что татуировки на своем теле делают те, кто сидел в тюрьме.

В эфире НСН солист группы «Пилот» Илья Черт рассказал о мотивах, которые побудили лично его сделать тату.

«Люди делают татуировки сейчас в основном для красоты, это стало уже повседневностью. Но есть люди и я в том числе, для которых татуировки имеют совершенно другое значение. В христианстве есть такой аспект – памятование. Для меня всегда татуировки были именно этим. Я татуировками напоминал себе о важных вещах, о которых не хотел забывать. Поэтому делал себе такие ловушки для разума, чтобы увидел татуировку и вспомнил сразу. Я наносил на себя то, что для меня дорого. Я знаю, что музыканты в моей группе делают то же самое. Наш техник сцены, когда у него умерла мама, сделал себе татуировку на шее с сердцем и надписью "я люблю тебя, мама". Есть очень много разных причин, но в основном, сейчас татуировки – это часть моды», - отметил он.