Ловушки для разума. Илья Черт рассказал, для чего ему татуировки
В эфире НСН солист рок-группы «Пилот» рассказал о причинах, побудивших его сделать татуировки на теле.
Опрос, проведенный ВЦИОМ показал, 43% россиян считают, что люди делают татуировки, чтобы выделиться, примерно столько же, 41%, полагают, что татуировки – попытка следовать моде. Кроме того, 27% опрошенных считают, что татуировки на своем теле делают те, кто сидел в тюрьме.
В эфире НСН солист группы «Пилот» Илья Черт рассказал о мотивах, которые побудили лично его сделать тату.
«Люди делают татуировки сейчас в основном для красоты, это стало уже повседневностью. Но есть люди и я в том числе, для которых татуировки имеют совершенно другое значение. В христианстве есть такой аспект – памятование. Для меня всегда татуировки были именно этим. Я татуировками напоминал себе о важных вещах, о которых не хотел забывать. Поэтому делал себе такие ловушки для разума, чтобы увидел татуировку и вспомнил сразу. Я наносил на себя то, что для меня дорого. Я знаю, что музыканты в моей группе делают то же самое. Наш техник сцены, когда у него умерла мама, сделал себе татуировку на шее с сердцем и надписью "я люблю тебя, мама". Есть очень много разных причин, но в основном, сейчас татуировки – это часть моды», - отметил он.
Он также отметил, что не жалеет о своих татуировках, так как физическое тело для него – лишь «одежда».
«Для меня тело – это просто пальтишко, которое я взял в магазине, поносил и весьма скоро мне придется его сдать обратно или выбросить. Я нисколько о татуировках не жалею, для меня мое физическое тело – временное, как джинсы, из которых я скоро вырасту, сниму и надену что-то другое», - добавил артист.
Кроме того, он добавил, что татуировки перестали быть тюремным клеймом для людей.
«У меня в кругу знакомых много сидевших мужчин, они говорят, что в тюрьмах история с татуировками и понятиями уже почти угасла» - заключил он.
Напомним, что ранее на «Нашествии-2019»в пресс-центре НСН группа «СЛОТ» рассказала о своих любимых татуировках.
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