Милонов раскритиковал Плетневу за предложение ограничить число приемных детей

В Госдуме поддержали предложение ограничить число усыновленных детей в одной семье. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева от партии КПРФ сообщила, что такого законопроекта нет, но она поддержит его, если он поступит в нижнюю палату. По мнению Плетневой, усыновление десяти и более детей «напоминает меркантильность». Кроме того, депутат выступила против усыновления детей однополыми парами, назвав это противоестественным и заявив, что у ребенка должны быть мама и папа.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что не поддержит законопроект об ограничении усыновленных детей в одной семье.

«Мы не имеем права вводить такие вещи. На усыновленных детей дают такие же пособия, как на своих. Какая там может быть меркантильность? Боюсь люди не знают, что такое усыновление. Усыновление не имеет никаких финансовых последствий, преимуществ и привилегий. Люди, которые сами не усыновили, не имеют права так говорить. Не надо на нас вешать ордена и медали за усыновление, но такие вещи говорить неправильно. Это бесчеловечно. Если десять усыновленных детей растут в понимании и любви, то это в тысячу раз лучше, чем один избалованный с няньками и гувернантками растет барчуком и Марой Багдасарян (московская скандально известная уличная гонщица – НСН). Большие негодяи – это те, кто воспитывает Мар Багдасарян», – считает парламентарий.