Эксперты назвали города России с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса «Авито» назвали список российских городов, жительницы которых хотят выйти замуж больше всего. Как отмечают РИА Новости, для этого эксперты оценили спрос на свадебные платья. Для составления статистики были взяты данные за пять месяцев текущего года. В итоге выяснилось, что больше всего хотят связать себя узами брака жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула», отмечают «Известия».
Кроме того, как выяснили эксперты, также в пятерку вошли Ульяновск и Саратов. При этом наименьший интерес к покупке подвенечных нарядов фиксировался в Перми, Красноярске и Москве
Также аналитики отметили, что спрос на наряды для бракосочетания увеличился в России за год почти на 10,5%, подчёркивает Газета.ру.
Ранее в Госдуме упрекнули граждан в праздновании свадеб ради застолья. С таким заявлением выступила депутат Госдумы от партии «КПРФ» председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она сообщила, что молодое поколение россиян относится к заключению брака безответственно, сообщает Ura.ru.
Он сообщила, что в большинстве своем российская молодежь больше думает об организации торжества, чем об ответственности за создание новой семьи. Именно поэтому они не берут на себя ответственность за развод, цитирует Плетневу АГН Москва.
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