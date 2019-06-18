Эксперты назвали города России с наибольшим числом невест

Аналитики сервиса «Авито» назвали список российских городов, жительницы которых хотят выйти замуж больше всего. Как отмечают РИА Новости, для этого эксперты оценили спрос на свадебные платья. Для составления статистики были взяты данные за пять месяцев текущего года. В итоге выяснилось, что больше всего хотят связать себя узами брака жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула», отмечают «Известия».

Кроме того, как выяснили эксперты, также в пятерку вошли Ульяновск и Саратов. При этом наименьший интерес к покупке подвенечных нарядов фиксировался в Перми, Красноярске и Москве

Также аналитики отметили, что спрос на наряды для бракосочетания увеличился в России за год почти на 10,5%, подчёркивает Газета.ру.