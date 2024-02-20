«Миллионы на рекламе»: Депутат объяснил поправки к закону об иноагентах
Поправки к закону об иностранных агентах не позволят носителям статуса «зарабатывать из воздуха миллионы», заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
Депутат надеется, что законопроект, запрещающий иноагентам зарабатывать на рекламе, будет принят 20 февраля в первом чтении, передает NEWS.ru.
Пискарев уточнил, что цитирование иноагентов в СМИ не будет подпадать под действие поправок. Нарушением будет считаться, если оно происходит в рекламных целях.
Ранее сообщалось, что законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на ресурсах иноагентов, был внесен в Госдуму. По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, который выступил одним из авторов инициативы, те, кто оскорбляют страну и армию, должны «понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах».
Иноагенты потеряют 60-70% дохода, если в РФ примут закон, запрещающий для российских граждан и компаний размещать рекламу на их ресурсах, заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru