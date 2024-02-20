«Миллионы на рекламе»: Депутат объяснил поправки к закону об иноагентах

Пискарев уточнил, что цитирование иноагентов в СМИ не будет подпадать под действие поправок. Нарушением будет считаться, если оно происходит в рекламных целях.

Ранее сообщалось, что законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на ресурсах иноагентов, был внесен в Госдуму. По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, который выступил одним из авторов инициативы, те, кто оскорбляют страну и армию, должны «понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах».

Иноагенты потеряют 60-70% дохода, если в РФ примут закон, запрещающий для российских граждан и компаний размещать рекламу на их ресурсах, заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин «Радиоточке НСН».

