Миллиону россиян повысят зарплаты с 1 октября
С 1 октября у части россиян повысятся оклады, сообщает «Прайм».
Речь идет о миллионе бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента. Остальных ждет повышение зарплаты с 1 января 2023 года. Предстоящие выплаты будут осуществляться не через федеральный, а через региональные бюджеты, поэтому их размер сильно варьируется.
Зарплаты повысятся у сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий.
В среднем выплаты увеличатся на 4-6 процентов.
Напомним, заработные платы IT-специалистов в России начали снижаться, максимальная планка зарплат в августе стала ниже на 11%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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