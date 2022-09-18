Миллиону россиян повысят зарплаты с 1 октября

Речь идет о миллионе бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента. Остальных ждет повышение зарплаты с 1 января 2023 года. Предстоящие выплаты будут осуществляться не через федеральный, а через региональные бюджеты, поэтому их размер сильно варьируется.

Зарплаты повысятся у сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий.

В среднем выплаты увеличатся на 4-6 процентов.

Напомним, заработные платы IT-специалистов в России начали снижаться, максимальная планка зарплат в августе стала ниже на 11%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

