СМИ сообщили о тестировании банками зачисления зарплаты через СБП
Российские банки запустили пилотный проект по начислению зарплат через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишут Известия со ссылкой на источники.
По данным издания, таким способом начисления средств начали пользоваться уже пять кредитных организаций.
Эксперты указывают, что нововведение позволит решить проблему «зарплатного рабства», когда работникам приходится пользоваться зарплатным проектом банка, определенного работодателем.
«Бухгалтерии компании-работодателя нужно будет собирать заявления сотрудников на выплаты с указанием не только номера телефона сотрудника, но и, например, СНИЛС или ИНН как главных идентификаторов получателя. Такой подход позволит избегать ошибочных переводов в случае, если работник сменит номер телефона», — отметила глава центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.
Для реализации инициативы может потребоваться изменение трудового законодательства, отмечает телеканал «360». Как пояснил член Ассоциации юристов России Амир Хасанов, согласно Трудовому кодексу, зарплаты выплачиваются в указанную в заявлении работника кредитную организацию либо на условиях, прописанных в трудовом договоре. С внедрением СБП сотрудники смогут без участия работодателя менять банк, в котором получают зарплату, поэтому в ТК необходимо упомянуть возможность начисления денег таким способом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru