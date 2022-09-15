СМИ сообщили о снижении зарплат IT-специалистов в России
Заработные платы IT-специалистов в России начали снижаться, максимальная планка зарплат в августе стала ниже на 11%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса «Хабр Карьера».
Отмечается, что верхняя планка оплаты труда специалистов IT-отрасли снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в среднем составляет 160 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.
При этом нижняя планка зарплат в этой сфере выросла на 24%, до 150 тысяч рублей. Средний уровень зарплат айтишников увеличился на 8%, до 130 тысяч рублей.
Как отметил продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза, одна из основных причин снижения зарплат в IT — смещение акцента на рынке в сторону специалистов среднего уровня.
«Пока можем выдвинуть предположение, что рынок разворачивается в сторону миддлов, компании меньше ищут старших специалистов — соответственно, падает верхняя планка по зарплатам», — подчеркнул эксперт.
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