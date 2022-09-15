СМИ сообщили о снижении зарплат IT-специалистов в России

Отмечается, что верхняя планка оплаты труда специалистов IT-отрасли снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в среднем составляет 160 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.

При этом нижняя планка зарплат в этой сфере выросла на 24%, до 150 тысяч рублей. Средний уровень зарплат айтишников увеличился на 8%, до 130 тысяч рублей.

Как отметил продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза, одна из основных причин снижения зарплат в IT — смещение акцента на рынке в сторону специалистов среднего уровня.

«Пока можем выдвинуть предположение, что рынок разворачивается в сторону миддлов, компании меньше ищут старших специалистов — соответственно, падает верхняя планка по зарплатам», — подчеркнул эксперт.

