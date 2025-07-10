Миллионный штраф остановит бизнес от навязывания услуг потребителю
Ужесточение санкций за навязанные товары и услуги спасет потребителей от недобросовестных практик продавцов, заявил НСН глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Больше 40% потребителей в России сталкивались с навязыванием товаров и услуг, поэтому увеличение штрафа, а также вступление новых поправок в закон «О защите прав потребителей» оградит от такого рода обмана, заявил НСН председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Комитет Госдумы ранее рекомендовал палате парламента принять в первом чтении инициативу, согласно которой предполагается увеличение до 1 млн рублей штрафа за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Изменения предлагается внести в КоАП. Сейчас за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг грозит штраф до 40 тысяч рублей. Предполагается, что новые штрафы могут вступить в силу с 1 сентября текущего года.
«Исследования показывают, что более 40% потребителей так или иначе сталкивались с навязанными услугами. И, как отмечает Роспотребнадзор, число жалоб на навязывание услуг в несколько раз увеличилось за последние три года. Традиционно есть ряд проблемных отраслей, где чаще всего встречается обман или навязывание, введение в заблуждение, явно или скрыто. Это банковский страховой сектор и продажа автомобилей, реже - продажа авиабилетов. В некоторых случаях за потребителя галочки проставляют, которые он не может увидеть, или мелким шрифтом пишут приложения к договору. Не всегда потребитель в состоянии различить все эти манипуляции, недобросовестные практики», - отметил Павлов.
Зная о потенциальном штрафе до миллиона рублей, как считает общественник, большинство предпринимателей будет воздерживаться от недобросовестных практик.
«Задача штрафа не карать, а именно выполнять функцию предупреждения и профилактики. Если штраф будет большой, то ситуация исправится», - заявил собеседник НСН.
Потребителю отличить навязывание от дополнительных услуг достаточно просто: когда человек приходит приобретать какой-то нужный ему товар или услугу, то все, что предлагают к этому в довесок, может считаться навязанным. Основным механизмом защиты прав потребителя от навязанных услуг остается Роспотребнадзор. Для получения материальной компенсации, а также для взыскания стоимости навязанных услуг, потребитель должен обратить в суд. Причем по искам о защите прав потребителей пошлина не уплачивается.
«Новые поправки, которые уже были приняты, не столько вводят какие-то новые правила, сколько устанавливают порядок применения ранее созданных. То есть, если потребитель заявляет, что ему что-то было навязано при заключении договора, то, согласно действующим нормам, продавец обязан будет доказать, что не было факта навязывания, что было получено информированное добровольное согласие. Это первый важный принцип, который защищает потребителя. Потребителя могут склонить, даже шантажировать к тому, чтобы он эти дополнительные услуги оформил, иначе ему основной товар или услугу не продадут. И второй момент - прямо запрещается проставлять за потребителя различные галочки автоматически с согласием на дополнительные услуги (эта поправка в закон «О защите прав потребителей» вступит в силу с 1 сентября – ред. НСН). Например, при оформлении авиабилетов будет прямой запрет на то, чтобы стояла отметка с согласием на страховку, дополнительный багаж или дополнительное питание. И все это в комплексе повышает, с одной стороны, уровень защищенности, а с другой, упрощает процесс доказывания для потребителя», - заявил Павлов.
Налоговый юрист Константин Чупырь ранее в беседе с НСН обвинил маркетплейсы в обесценивающих скидках и формировании шопоголизма.
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