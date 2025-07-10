Зная о потенциальном штрафе до миллиона рублей, как считает общественник, большинство предпринимателей будет воздерживаться от недобросовестных практик.

«Задача штрафа не карать, а именно выполнять функцию предупреждения и профилактики. Если штраф будет большой, то ситуация исправится», - заявил собеседник НСН.

Потребителю отличить навязывание от дополнительных услуг достаточно просто: когда человек приходит приобретать какой-то нужный ему товар или услугу, то все, что предлагают к этому в довесок, может считаться навязанным. Основным механизмом защиты прав потребителя от навязанных услуг остается Роспотребнадзор. Для получения материальной компенсации, а также для взыскания стоимости навязанных услуг, потребитель должен обратить в суд. Причем по искам о защите прав потребителей пошлина не уплачивается.

«Новые поправки, которые уже были приняты, не столько вводят какие-то новые правила, сколько устанавливают порядок применения ранее созданных. То есть, если потребитель заявляет, что ему что-то было навязано при заключении договора, то, согласно действующим нормам, продавец обязан будет доказать, что не было факта навязывания, что было получено информированное добровольное согласие. Это первый важный принцип, который защищает потребителя. Потребителя могут склонить, даже шантажировать к тому, чтобы он эти дополнительные услуги оформил, иначе ему основной товар или услугу не продадут. И второй момент - прямо запрещается проставлять за потребителя различные галочки автоматически с согласием на дополнительные услуги (эта поправка в закон «О защите прав потребителей» вступит в силу с 1 сентября – ред. НСН). Например, при оформлении авиабилетов будет прямой запрет на то, чтобы стояла отметка с согласием на страховку, дополнительный багаж или дополнительное питание. И все это в комплексе повышает, с одной стороны, уровень защищенности, а с другой, упрощает процесс доказывания для потребителя», - заявил Павлов.

Налоговый юрист Константин Чупырь ранее в беседе с НСН обвинил маркетплейсы в обесценивающих скидках и формировании шопоголизма.

