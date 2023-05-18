«Миллион рублей»: Организатор свадеб рассказала, как сэкономить на торжестве

Москвичи готовы потратить на свадьбу до миллиона рублей. В то время как большинство опрошенных россиян — до 500 тысяч, свидетельствуют данные опроса сервиса свадебных приглашений WeddingPost. Лейбман отметила, что сэкономить 30 процентов бюджета можно на торжестве в будний день, кроме пятницы.

«После пандемии концепции свадеб изменились, пары стали приглашать меньше гостей, торжества стали камерными. Теперь пары делают праздник для себя, а не для третьих лиц, но на всем остальном молодожены не экономят, потому камерные свадьбы могут стоить столько же, сколько и на сто человек. В среднем хорошая инстаграмная свадьба в Москве стоит от 1 миллиона рублей», - сказала она.