«Миллион рублей»: Организатор свадеб рассказала, как сэкономить на торжестве

До 30 процентов бюджета можно сэкономить на проведении торжества в будний день, кроме пятницы, сказала НСН Евгения Лейбман.

Организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии начался тренд на камерные свадьбы, но некоторые пары не экономят даже на торжествах для узкого круга.

Соцопрос: Москвичи готовы потратить на свадьбу до миллиона рублей

Москвичи готовы потратить на свадьбу до миллиона рублей. В то время как большинство опрошенных россиян — до 500 тысяч, свидетельствуют данные опроса сервиса свадебных приглашений WeddingPost. Лейбман отметила, что сэкономить 30 процентов бюджета можно на торжестве в будний день, кроме пятницы.

«После пандемии концепции свадеб изменились, пары стали приглашать меньше гостей, торжества стали камерными. Теперь пары делают праздник для себя, а не для третьих лиц, но на всем остальном молодожены не экономят, потому камерные свадьбы могут стоить столько же, сколько и на сто человек. В среднем хорошая инстаграмная свадьба в Москве стоит от 1 миллиона рублей», - сказала она.

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Собеседница НСН назвала способ сэкономить до 30 процентов бюджета.

«Стоимость торжества зависит от места, уровня ресторана и дня недели. Самые дорогие – пятница и суббота. Если пара экономит, то лучше провести праздник с понедельника по четверг или воскресенье. До 30 процентов бюджета можно сэкономить. В будни, к слову, стали чаще жениться. Много самозанятых, фрилансеров, работающих на удаленке, потому проще организовать торжество», - пояснила Лейбман.

Ранее известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что оплатила 50% стоимости квартиры на Кипре, а остальную сумму внес гендиректор компании, которая продавала эту квартиру. Она отметила, что это было подарком на ее свадьбу.

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