«Миллион человек»: Федерация мигрантов назвала число амнистированных в 2021 году

Два года назад в период амнистии могли легализоваться те мигранты, которые находятся в России, отметил в эфире НСН Вадим Коженов. 

Благодаря амнистии для мигрантов, которая проводилась в 2021 году в России, удалось достать из тени миллион человек, рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

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«Единственная амнистия, которую я бы назвал амнистией по-настоящему, была в 2021 году с 15 июня по 30 сентября. Тогда легализоваться могли те, кто находится здесь. Допустим, он когда-то приехал, потерял легальный статус, не смог продлить миграционный учет, потому что эту систему давно надо реформировать… Эти люди годами жили. Когда объявили эту амнистию, удалось достать из тени миллион человек по официальным данным», - сказал Коженов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отмечал, что дефицит мигрантов в Москве составляет 171 тысячу человек.

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