Депутат Кирьянов: Дефицит мигрантов в Москве составляет 171 тысячу человек
В перспективе есть план, который позволит отказаться от мигрантов на рабочих местах в России, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
Дефицит трудовых мигрантов в Москве составляет 171 тысячу человек, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«По данным Министерства строительства и ЖКХ России, мы видим дефицит, который определяется всего лишь в 171 тысячу человек. Это официальные данные, поэтому здесь эксперты добавляют примерно 100-150 тысяч, которые дополнительно к этому создают потребность в иностранной рабочей силе. В принципе, в перспективе, есть план, который позволит отказаться от мигрантов на рабочих местах в России и переключить эти рабочие места на граждан России. Но это план требует времени», - сказал Кирьянов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что приток мигрантов в Россию может нести угрозу сохранению духовных традиций. По его словам, привлечение иностранцев объясняется экономическими потребностями страны, однако все больше россиян не могут найти работу.
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