Депутат Кирьянов: Дефицит мигрантов в Москве составляет 171 тысячу человек

«По данным Министерства строительства и ЖКХ России, мы видим дефицит, который определяется всего лишь в 171 тысячу человек. Это официальные данные, поэтому здесь эксперты добавляют примерно 100-150 тысяч, которые дополнительно к этому создают потребность в иностранной рабочей силе. В принципе, в перспективе, есть план, который позволит отказаться от мигрантов на рабочих местах в России и переключить эти рабочие места на граждан России. Но это план требует времени», - сказал Кирьянов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что приток мигрантов в Россию может нести угрозу сохранению духовных традиций. По его словам, привлечение иностранцев объясняется экономическими потребностями страны, однако все больше россиян не могут найти работу.

