Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы до 2025 года

Росрыболовство намерено продлить действующий запрет на вылов воблы в России на 2025 год, с возможностью его дальнейшего продления. Об этом в кулуарах Международного рыбопромышленного форума заявил глава ведомства Илья Шестаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море еще не восстановились, поэтому продление запрета является необходимой мерой для сохранения популяции.