Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы до 2025 года

Росрыболовство намерено продлить действующий запрет на вылов воблы в России на 2025 год, с возможностью его дальнейшего продления. Об этом в кулуарах Международного рыбопромышленного форума заявил глава ведомства Илья Шестаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море еще не восстановились, поэтому продление запрета является необходимой мерой для сохранения популяции.

Минсельхоз ввёл запрет на вылов воблы в Астраханской области в 2024 году

Шестаков отметил, что решение о продлении будет зависеть от показателей, которые оценят в следующем году. В марте Министерство сельского хозяйства продлило запрет на вылов воблы до конца текущего года, за исключением короткого периода с 20 по 30 апреля.

В 2023 году полный запрет на промышленный и любительский лов действовал с 23 мая по 31 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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