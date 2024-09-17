Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы до 2025 года
Росрыболовство намерено продлить действующий запрет на вылов воблы в России на 2025 год, с возможностью его дальнейшего продления. Об этом в кулуарах Международного рыбопромышленного форума заявил глава ведомства Илья Шестаков, сообщает РИА Новости.
По его словам, запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море еще не восстановились, поэтому продление запрета является необходимой мерой для сохранения популяции.
Шестаков отметил, что решение о продлении будет зависеть от показателей, которые оценят в следующем году. В марте Министерство сельского хозяйства продлило запрет на вылов воблы до конца текущего года, за исключением короткого периода с 20 по 30 апреля.
В 2023 году полный запрет на промышленный и любительский лов действовал с 23 мая по 31 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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