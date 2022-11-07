«Миллиарды тонн мусора»: Правительство принимает законопроекты для решения климатических проблем

Изменение климата — глобальная проблема, угрожающая благополучию населения всего мира. Правительство России активно участвует в ее решении, принимая законопроекты, направленные на снижение объемов выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ.

В июле этого года был принят закон о вовлечении вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Он запрещает отправлять на полигоны отходы, которые можно использовать повторно, такие как лом черных и цветных металлов. Для организаций, нарушивших закон, предусмотрена плата за негативное воздействие на окружающую среду.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2021 году российские предприятия произвели 8,45 миллиарда тонн мусора. Это на 21,5% больше, чем годом ранее. Среди этих отходов много сырья, которое может обрести «вторую жизнь».

Также 8 июля 2022 года правительство РФ утвердило перечень закупаемых для государственных нужд товаров, которые должны быть произведены с использованием вторичного сырья. В перечень вошли мягкие покрытия для спортивных площадок, бордюры, тротуарная плитка, урны, органические удобрения и другие товары.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, этот законопроект мотивирует бизнес увеличить долю продукции, изготовленной с использованием вторичного сырья.

В декабре прошлого года вступил в силу закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». Он утвердил понятия «климатические проекты» и «углеродные единицы», а также обязал компании, деятельность которых приводит к выбросу 150 и более тысяч тонн CO2 в год, с 1 января 2023 года предоставлять отчет о загрязнении атмосферы парниковыми газами.

А 9 марта 2021 года начал действовать закон о размещении экологической информации (данные о состоянии воздуха, почвы и водоемов, показатели качества питьевой воды, выбросов загрязняющих веществ, о системе обращения с отходами) в открытых интернет-источниках. Там же необходимо публиковать отчеты о мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки.

Теперь каждый житель России может следить за состоянием природной среды своего региона. Например, на сайте Минприроды размещен доклад о состоянии водных объектов, в том числе Байкала — самого глубокого озера планеты. А на сайте Росприроднадзора есть перечень объектов негативного воздействия на экологию (нефтяные месторождения, металлургические заводы, шахты и другое).

Также государство регулирует потребление и обращение веществ, разрушающих озоновый слой. Февральский законопроект этого года ограничил объемы производства, применения и ввоза в страну гидрофторуглеродов — хладагентов, усиливающих парниковый эффект.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/vse-na-borbu-s-musorom-i-ultrafioletom









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