Лебедев: Создание фильмов про спецоперацию требует временной дистанции
Создание художественных фильмов о спецоперации на Украине требует временной и эмоциональной дистанции, заявил кинорежиссер Николай Лебедев, сообщает ТАСС.
По его словам, дистанция необходима, чтобы не поддаваться сиюминутному публицистическому порыву.
Автор фильмов «Легенда №17», «Экипаж» и «Кракен» отметил, что все лучшие фильмы о Великой Отечественной были сняты в 1950-е годы, когда пришло подлинное осмысление, а в годы войны снимали лишь комедийные и агитационные ленты.
«Такие истории не создаются по принципу "Давайте-ка снимем". Создание таких картин всегда сопровождается внутренним диалогом с самим собой, сложным, противоречивым», - добавил режиссер.
Ранее режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru