Михалков попросил дать отсрочку от призыва занятым на съемках общественно значимых проектов

Кинодеятель направил соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — подчеркнул Михалков.

Режиссер добавил, что большинство его коллег-кинематографистов «готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что некоторые представители спортивного сегмента страны могут получить отсрочку от частичной мобилизации, напоминает Ura.ru. При этом Матыцин подчеркнул, что спортсмены — патриоты своей страны, и речи об их «исключительности» не идет, отмечает телеканал «360».

