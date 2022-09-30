Михалков попросил дать отсрочку от призыва занятым на съемках общественно значимых проектов

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков попросил предоставить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов киноотрасли, занятых на съемках общественно значимых проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

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Кинодеятель направил соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — подчеркнул Михалков.

Режиссер добавил, что большинство его коллег-кинематографистов «готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что некоторые представители спортивного сегмента страны могут получить отсрочку от частичной мобилизации, напоминает Ura.ru. При этом Матыцин подчеркнул, что спортсмены — патриоты своей страны, и речи об их «исключительности» не идет, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииКиноМобилизацияНикита Михалков
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